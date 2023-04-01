В Волгограде и области изменилось расписание пригородных поездов

Некоторые электрички будут ходить по новому расписанию Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В расписании пригородных поездов в Волгограде и области с 1 апреля произошли изменения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, будут ходить дополнительные электрички для дачников.

С началом дачного сезона с первого дня апреля выходят на рейсы 2 пригородных поезда. №6201 «Тракторная-Пассажирская – Канальная». По средам, субботам и воскресеньям со станции «Тракторная-Пассажирская» они будут уходить в 6.54, прибывать на «Канальную» в 8.45. №6204 «Канальная – Волгоград-1». Со станции «Канальная» электрички будут отправляться по средам, субботам, воскресеньям в 18.24, на станции «Волгоград-1» они будут в 19.46.

С 3 апреля у некоторых пригородных поездов изменится время отправления. №6305 «Волгоград-1 – Шпалопропитка» будет уходить позже на минуту - в 7.32. №6332 «Волгоград-1 - Тракторная Пассажирская» будет отправляться в 7.10 - раньше на 10 минут. №6615 «Волгоград-1 – Суровикино» будет стартовал в 6.45 - раньше на минуту.

С 5 апреля по 15 ноября по измененному расписанию будет ходить пригородный поезд №6201. Со станции «Тракторная-Пассажирская» отправление будет перенесено на 24 минуты раньше - в 6.30. На станцию «Канальная» он будет приходить в 8.17.