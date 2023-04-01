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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 8:45

В Кировском районе Волгограда «Лада» вылетела с дороги и перевернулась

Водителю потребовалась госпитализация
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Водителя госпитализировали

Водителя госпитализировали

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На юге Волгограда в ночном ДТП водитель пострадал в перевернувшейся машине. 33-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» в Кировском районе напротив дома №4 по улице имени Маресьева не справился с управлением. Машина опрокинулась, после чего влетела в забор. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Водитель «Лады» получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.

Всего за прошлые сутки в Волгограде и области произошли 6 аварий на дорогах, в которых пострадали 7 человек.