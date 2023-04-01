В Волгограде с 7 апреля возобновятся три маршрута речных трамвайчиков

Увеличивается число речных трамвайчиков для дачников Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 7 апреля возобновятся еще 3 речных маршрута для дачников. Речные трамвайчики от речпорта, Тулака и «Обувной фабрики» будут ходить 3 раза в неделю на Островную и Сарпинский. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации города.

Теплоходы по маршруту «Волгоград - Островная» будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям - от городского причала в 8.30 и 17.00, обратно в 9.30 и 18.00. Речные трамвайчики «Тулака - Сарпинский» будут курсировать по средам, субботам и воскресеньям: в 7.30 и в 16.30 от пристани «Тулака», в обратном направлении в 08.40 и в 17.40. Также по средам, субботам и воскресеньям дачники могут пользовать речным маршрутом «Обувная фабрика - Сарпинский»: отправление от пристани в Советском районе в 8.00 и в 17.00, с островной части в 8.20 и в 17.20.

С начала марта возобновилось движение речных трамвайчиков между Волгоградом и Культбазой. С апреля увеличивается число рейсов. Теперь теплоходы будут ходить и по четвергам, продолжат они развозить дачников по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Ежедневно по 10 рейсов совершается на маршруте «Руднева – Сарпинский». С 14 апреля возобновится маршрут «Красноармейск» - «Вязовая Грива».