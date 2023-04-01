«Видишь суслика?»: волгоградцев просят помочь в подсчете грызунов в регионе

Волгоградцев просят помочь в подсчете сусликов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Волгоградской области стартовала акция, которая направлена на определение мест обитания сусликов. До 31 мая жители региона могут принять участие в анкетировании для оценки состояния популяции этих грызунов и подготовке мер, чтобы не допустить сокращения численности. Об этом сайту volgograd.kp.ru в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Очень давно малый суслик был одним из самых распространенных и многочисленных грызунов региона, играл важную роль в почвообразовательных процессах, жизни животных и растений. Но во второй половине прошлого века началось быстрое сокращение численности.

- Основными причинами исчезновения сусликов, кроме распашки целины, считается отлов этих грызунов промысловиками ради меховых шкурок, жира и мяса, а также специальные многолетние мероприятия по борьбе с ними, - отметили в облкомприроды.

Анкетирование волгоградцев поможет выявить сохранившиеся места обитания малого суслика. Ответить нужно на несколько простых вопросов, анкета опубликована по этой ссылке. После обработки ответов специалисты разработают комплекс мер по предотвращению дальнейшего снижения численности сусликов.