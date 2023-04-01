В Волгограде будут судить руководителя и эксперта медико-социальной экспертизы за взятки на 6 млн рублей

Уголовное дело передано в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинение по уголовному делу на сотрудников бюро медико-социальной экспертизы. На скамье подсудимых окажутся руководитель и эксперт бюро МСЭ №10 обвиняются в получении взяток на общую сумму почти 6 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

С 2019 по 2021 год посредники передали руководителю и эксперту бюро МСЭ почти 6 миллионов рублей от 57 жителей Волгограда и Москвы, чтобы решить вопрос с оформлением и продлением фиктивной инвалидности.

- При этом частью полученных таким способом денежных средств эксперт бюро МСЭ распорядилась по своему усмотрению, не исполнив взятые на себя обязательства, - отметили в прокуратуре.

Вину обвиняемые признали частично. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Волгограду.

Уголовное дело было передано в Центральный районный суд Волгограда. До суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом. Им грозит до 12 лет колонии. Уголовные дела на тех, кто давал взятки, выделено в отдельные производства.