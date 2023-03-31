Волгоградец Вадим Мачулин, зверски убивший свою девушку, отправлен под арест

Фото: телеграм-канал Московские суды общей юрисдикции

Под стражей в ожидании суда проведет 25-летний уроженец Волгограда Вадим Мачулин за убийство своей девушки, 24-летней волгоградки Анны Лихачевой. Такой вердикт вынес сегодня, 31 марта, Тимирязевский районный суд Москвы. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Московские суды общей юрисдикции.

По версии следствия, молодой человек в съемной квартире на севере Москвы напал на свою девушку и начал душить, а затем нанес ей ножевые ранения. От полученных травм Анна скончалась.

На допросе Вадим Мачулин признал свою вину и рассказал, что в момент убийства был в наркотическом состоянии. Позже на суде молодой человек признался, что употреблял запрещенные вещества на протяжении последних 4 месяцев, а также заявил, что любил Анну и сожалеет о произошедшем. Вадим Мачулин пробудет под стражей в ожидании суда до 29 мая 2023 года.