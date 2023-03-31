В Волгоградской области 36-летняя женщина с тремя детьми отравились угарным газом

Состояние пациентов ближе к удовлетворительному Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кошмарная ситуация, которая едва не повлекла за собой смерть целой семьи. В Быковскую районную больницу в Волгоградской области была госпитализирована 36-летняя женщина с тремя детьми, все четверо были отравлены угарным газом. Об их состоянии сайту volgograd.kp.ru сообщили в облздраве.

- Пациенты переведены в центр острых отравлений ГКБ СМП №25, состояние пациентов оценивается близко к удовлетворительному, — прокомментировали в пресс-службе комитета здравоохранения.

Предположительно, в доме, где находилась семья, газовая колонка пришла в неисправность и произошла утечка газа. Специализированные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.