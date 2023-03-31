В Волгоградской области водителя аэролодки будут судить за смерть рыбака

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ

В Волгоградской области следователи завершили расследование уголовного дела о смерти рыбака на Дону. Материалы были переданы в Калачевский районный суд. На скамье подсудимых окажется судоводитель, который управлял аэролодкой «Ижора-600 мод. 2».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России, 4 февраля мужчина на маломерном судне двигался по льду на Дону вдоль улицы Береговой в Калаче-на-Дону. У него не было навыков судовождения и документов для управления аэролодкой. Также судно не прошло требуемого освидетельствования и не было допущено к эксплуатации спасателями. На пути движения аэролодки спиной к ней сидел рыбак. Управлявший «Ижорой-600» мужчина налетел на него. Рыбак от полученных травм скончался на месте происшествия.

Судоводителя будут судить за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.