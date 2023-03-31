На севере Волгограда задержали мужчину, поджегшего машину из ревности к жене

Ревнивец не смог совладеть со своими чувствами Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жгучие страсти разыгрались в Краснооктябрьском районе Волгограда. 30 марта 2023 года во дворе одного из домов по улице Хользунова загорелась отечественная «шестерка», пламя перекинулось на рядом стоящие иномарки. Пожаротехники подтвердили версию с поджегом, о чем сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Оперативникам удалось установить, что поджигателем оказался 33-летний волгоградец, поджегший машину из ревности, - прокомментировали в главке.

Как удалось установить, обвиняемый недавно разошёлся со своей женой, но не мог успокоиться. Увидевк, как его бывшую супругу подвозит неизвестный мужчина на «Жигулях», мужчина не смог сдержать себя и поджог автомобиль, когда пара покинула машину. Задержанный сознался в содеянном. Следователями возбуждено уголовное дело, наказание которого подразумевает лишение свободы до 5 лет лишения свободы..