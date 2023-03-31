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НовостиОбщество31 марта 2023 12:54

В Волгограде из-за забега перекроют две улицы 2 апреля

Дороги за «Акварелью» станут беговой дистанцией на 6 часов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Улицу Загорулько перекроют 2 апреля из-за пробега

Улицу Загорулько перекроют 2 апреля из-за пробега

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В воскресенье в Советском районе Волгограда перекроют две дороги. Из-за проведения забега 2 апреля станут пешеходными улицы Степыкиной и Максима Загорулько, которые находятся у ТРЦ «Акварель».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда, улицы Загорулько и Степыкиной будут перекрыты 2 апреля с 7.00 до 13.00. В это время по ним будут проходить легкоатлетические забеги на 1-15 километров. Автомобилисты смогут объехать перекрытые дороги по Второй продольной.