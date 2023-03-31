Пьяный волгоградец избил соседку молотком и отверткой

Полицейские завели уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде женщина оказалась в больнице из-за агрессивного пьяного соседа. 30 марта была госпитализирована 43-летняя жительница Красноармейского района. У нее были травмы головы и колотое ранение живота. О криминальном характере травм медики сообщили в полицию. Наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого, им оказался 49-летний сосед пострадавшей. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выяснилось, что в подъезде дома на улице Гражданской пьяный мужчина без каких-либо причин устроил конфликт с соседкой. Он затолкал женщину в свою квартиру, ударил ее молотком по голове, а затем отверткой в живот. После этого озверевший волгоградец вытолкнул ее на лестничную площадку.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - отметили в региональной полиции.

Жителю Волгограда грозит до десяти лет тюрьмы.