COVID-19 остается смертельным заболеванием для волгоградцев

Коронавирус остается смертельной болезнью для волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус исчез из информационной повестки. Но это не значит, что заболевания нет. Ковидом по-прежнему заражаются. К сожалению, он остается смертельным. 31 марта в Волгоградской области COVID-19 выявили у 127 человек. Есть сегодня и жертва вируса. Скончался от коронавируса 82-летний пенсионер. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в оперативном штабе Волгоградской области.

За все время распространения ковида – это уже более трех лет – им заразились 272 019 жителей Волгоградской области. Вылечились от опасной болезни 263 886 волгоградцев. Погибли от COVID-19 в области 6 916 человек.