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НовостиОбщество31 марта 2023 10:31

В Волгограде на улице Титова завершили монтаж автополива

Оросительная система будет поливать цветы на разделительной полосе
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Агрономы обещают также пополнить каштановую аллею и клубы новыми растениями

Агрономы обещают также пополнить каштановую аллею и клубы новыми растениями

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Краснооктябрьском районе Волгограда завершился очередной этап благоустройства по улице Титова. Подрядная организация завершила монтаж около 2 погонных километров поливной системы на разделительной полосе от улицы Еременко до Таращанцев. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.

- Общая протяженность сети автополива - около 4 км. Система орошения обеспечит уход за растениями, - пояснили в администрации города-героя.

Помимо уже высаженных цветов и деревьев, агрономы высадят еще 1500 роз, 600 кустов бирючины, дополнят каштановую аллею саженцами, а также уложат 6,5 тысяч квадратных метров рулонного газона.

Параллельно рабочие начали снимать асфальт на пешеходной зоне, его обещают заменить брусчаткой. Сдирают в том числе и новое идеальное покрытие, которое уложили два-три года назад по нацпроекту и возле магазинов. Позже здесь установят 40 фонарей, систему видеонаблюдения и парковую мебель.