В Волгоградской области при ремонте школы вскрылось мошенничество на 400 тысяч рублей

Объем работ был завышен на 400 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

После проведения проверки прокуратурой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте Песковатской школы в Дубовском районе. 5 марта 2021 году между общеобразовательным учреждением и подрядчиком были заключены контракты на замену крыши на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Работы проводились в рамках региональной программы «Развитие образования в Волгоградской области».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, после приемки и оплаты выполненных работ надзорным ведомством было выявлено завышение площади отремонтированной кровли более чем на 400 квадратных метров. Вдобавок толщина кровли частично не соответствовала заявленным характеристикам и качеству материала, которое было указано в документах. Объем и качество работ были завышены на 400 тысяч рублей. После проверки было заведено уголовное дело по фактам мошенничества.