Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:23

В Волгоградской области при ремонте школы вскрылось мошенничество на 400 тысяч рублей

Были завышены объемы работ при замене крыши учреждения
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Объем работ был завышен на 400 тысяч рублей

Объем работ был завышен на 400 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

После проведения проверки прокуратурой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте Песковатской школы в Дубовском районе. 5 марта 2021 году между общеобразовательным учреждением и подрядчиком были заключены контракты на замену крыши на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей. Работы проводились в рамках региональной программы «Развитие образования в Волгоградской области».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, после приемки и оплаты выполненных работ надзорным ведомством было выявлено завышение площади отремонтированной кровли более чем на 400 квадратных метров. Вдобавок толщина кровли частично не соответствовала заявленным характеристикам и качеству материала, которое было указано в документах. Объем и качество работ были завышены на 400 тысяч рублей. После проверки было заведено уголовное дело по фактам мошенничества.