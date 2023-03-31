В Волгоградской области бухгалтер коммунальной службы начисляла себе чужие выплаты

Расследование уголовного дела завершено Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела на 46-летнюю женщину, которая обвиняется в девяти эпизодах мошенничества и девяти случаях служебного подлога. Будучи бухгалтером муниципального учреждения «Коммунальная служба» в Жирновском районе, она похитила 140 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Волгоградской области.

В обязанности женщины входило распоряжение финансами учреждения и начисление сотрудникам зарплаты и премий. Бухгалтер вносила в электронные документы ложные сведения о начислении себе дополнительных выплат, которые на самом деле полагались другим работникам. В итоге сумма хищений составила 140 тысяч рублей.

- Благодаря принятым сотрудниками территориального подразделения мерам, причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме, - отметили в следкоме.

Материалы уголовного дела были направлены в прокуратуру для утверждения обвинения и дальнейшей передачи в суд.