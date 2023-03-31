Под Волгоградом задержали студента-первокурсника, обманывавшего пенсионеров

Молодой человек мошенническими действиями "заработал" немалые деньги Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Волжском Волгоградской области оперативники задержали студента, который выступал в роли курьера по сбору денег у пенсионеров. Юноша являлся посредником между пожилыми людьми и мошенниками, которые сообщали тем о ДТП с их родственниками. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

- Преступники звонили пожилым людям, сообщали, что тот или иной родственник попал в аварию и им необходимо срочно передать крупную сумму, чтобы решить этот вопрос. Молодой человек заявляет, что объявление о работе курьером студент нашел в одном из мессенджеров и знал, что будет являться участником мошеннической схемы, - пояснили в главке.

В день задержания студент приехал по указанному адресу и забрал у 79-летней пенсионерки 135 тысяч рублей, но далеко уйти ему не удалось - у подъезда его уже ждали оперативники уголовного розыска и сотрудники УФСБ.

Как позже удалось установить оперативникам, несколько дней назад он забрал еще 75 тысяч рублей у пожилого волжанина. В отношении студента-курьера возбуждены и расследуются уголовные дела.