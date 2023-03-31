«Ситиматик-Волгоград» напоминает об обязанности своевременно оплачивать услугу по обращению с ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград

Региональный оператор напоминает, что согласно п. 4.5 ст. 154 ЖК РФ, «Обращение с ТКО» является коммунальной услугой, подлежащей своевременной оплате не позднее 10 числа каждого месяца.

Размер платы определяется по количеству зарегистрированных граждан. В том случае, если в помещении никто не проживает, начисление производится по числу собственников.

Отметим, что потребитель должен в 5-дневный срок сообщить обо всех изменениях, произошедших в занимаемом им помещении, в том числе, проинформировать «Ситиматик-Волгоград» если он не получает квитанции на оплату. Верные и актуальные данные абонента в платежке - залог корректных начислений за коммунальные услуги. Если у вас в квитанции не корректно указаны фамилия, имя, отчество собственника, адрес, количество проживающих в помещении или произошли любые другие изменения данных, то необходимо оповестить об этом регионального оператора.

Для удобства рекомендуем направлять информацию для внесения изменений одним из удобных способов:

- через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК (для жителей г. Волгограда), адреса и режим работы можно уточнить на сайте: https://ivc34.ru;

- через участки по работе с населением ПАО «Волгоградэнергосбыт» (для жителей Волгоградской области), адреса и график работы размещены на официальном сайте.

- на информационном портале ООО «Межрегиональный расчетный центр» (для жителей Волгоградской области). Телефон горячей линии ООО «МРЦ»: 8 (8442) 326-000, режим работы: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00;

- через форму обратной связи на официальном сайте регионального оператора по обращению с ТКО.

- через контакт-центра ООО «Ситиматик-Волгоград»: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 (ежедневно с 8-00 до 20-00).

- обратиться лично можно по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.40 (3 этаж, здание отделения дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», вход с противоположной стороны).

Режим работы: пн.-чт.: 08:00 -17:00, пт.: 08:00 - 16:00 (обеденный перерыв: 12:00-12.48).

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