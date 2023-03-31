В ЦПКиО Волгограда создают батутный комплекс

Макет предоставлен администрацией ЦПКиО
В Центральном парке культуры и отдыха появится новая зона для активного отдыха детей. Создается батутный комплекс «Сафари». Он будет состоять из трех разновидностей батутов - спортивный, пружинный, горка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали директор ЦПКиО Андрей Еркин.
Раньше батуты в парке устанавливали без красочного оформления. Теперь же им решили придать эстетический вид.
- Сейчас на территории будущего батутного комплекса проведены земляные работы и ведётся посадка свыше 60 крупномерных деревьев. Открытие активности – апрель, - отметил Андрей Еркин.
Напомним, в апреле в парке также планируется открытие экстремального водного аттракциона «Ниагара».