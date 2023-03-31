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НовостиОбщество31 марта 2023 8:37

В ЦПКиО Волгограда создают батутный комплекс

Зона активностей будет состоять из трех разных батутов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Макет предоставлен администрацией ЦПКиО

Макет предоставлен администрацией ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха появится новая зона для активного отдыха детей. Создается батутный комплекс «Сафари». Он будет состоять из трех разновидностей батутов - спортивный, пружинный, горка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Раньше батуты в парке устанавливали без красочного оформления. Теперь же им решили придать эстетический вид.

- Сейчас на территории будущего батутного комплекса проведены земляные работы и ведётся посадка свыше 60 крупномерных деревьев. Открытие активности – апрель, - отметил Андрей Еркин.

Напомним, в апреле в парке также планируется открытие экстремального водного аттракциона «Ниагара».