В ЦПКиО Волгограда создают батутный комплекс

Макет предоставлен администрацией ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха появится новая зона для активного отдыха детей. Создается батутный комплекс «Сафари». Он будет состоять из трех разновидностей батутов - спортивный, пружинный, горка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Раньше батуты в парке устанавливали без красочного оформления. Теперь же им решили придать эстетический вид.

- Сейчас на территории будущего батутного комплекса проведены земляные работы и ведётся посадка свыше 60 крупномерных деревьев. Открытие активности – апрель, - отметил Андрей Еркин.

Напомним, в апреле в парке также планируется открытие экстремального водного аттракциона «Ниагара».