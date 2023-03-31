Бастрыкин отреагировал на халатное отношение чиновников Волгограда к лесу на Лысой горе

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки халатности чиновников Волгограда, которые не занимаются сохранением леса на Лысой горе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе СК РФ. К главе ведомства обратились жители Советского района. Они попросили посодействовать в сохранении соснового леса в мемориальном комплексе, который находится на грани гибели.

- Деревья поражаются жуком и высыхают. Вырубают погибшие деревья, но на их месте не сажают новые, и не предпринимаются никакие действия по лечению и сохранению существующих, - заявили волгоградцы в своем видеообращении.

Представители инициативной группы просят провести исследование состояния леса, его лечение, а также высадку новых растений. Кроме того, горожане настаивают на закрытии все въездов на территорию леса, усилению контроля за отдыхающими и привлечении к ответственности чиновников, которые допустили такое состояние зеленного массива.

- Нам дорога память о нашем великом прошлом и не безразлично будущее наших детей, поэтому просим о вмешательстве и помощи в спасении леса, пока еще не поздно, - обратились волгоградцы к главе СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки халатности руководителю следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову.