В Волгоградской области с 1 по 30 апреля ограничат движение грузовиков

На месяц въезд на региональные трассы фурам будет запрещен Фото: Виктория МИНАЕВА

В Волгоградской области на весь апрель вводятся ограничения на передвижение фур по региональным и межмуниципальным трассам. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

- С 1 по 30 апреля вводится запрет на движение транспортных средств с нагрузкой на одну ось более 5 тонн, - уточнили в облтрансдоре.

На всех крупных магистралях установят дорожные знаки об ограничениях. Однако запрет на движение большегрузов не распространяется только на две трассы – Третью продольную магистраль и мостовой комплекс на Волжской ГЭС. Не коснутся ограничения и на пассажирские перевозки автобусами, а также на перемещение спецтехники и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.