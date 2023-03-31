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НовостиОбщество31 марта 2023 7:50

В Волгоградской области с 1 по 30 апреля ограничат движение грузовиков

Под ограничения не попадают только Третья продольная магистраль и мост Волжской ГЭС
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На месяц въезд на региональные трассы фурам будет запрещен

На месяц въезд на региональные трассы фурам будет запрещен

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Волгоградской области на весь апрель вводятся ограничения на передвижение фур по региональным и межмуниципальным трассам. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

- С 1 по 30 апреля вводится запрет на движение транспортных средств с нагрузкой на одну ось более 5 тонн, - уточнили в облтрансдоре.

На всех крупных магистралях установят дорожные знаки об ограничениях. Однако запрет на движение большегрузов не распространяется только на две трассы – Третью продольную магистраль и мостовой комплекс на Волжской ГЭС. Не коснутся ограничения и на пассажирские перевозки автобусами, а также на перемещение спецтехники и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.