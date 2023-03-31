Летел на красный: водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку на переходе в Волгограде

Девушка в больнице. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Летевший на красный свет водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе в Тракторозаводском районе Волгограда. ДТП с Nissan Almera произошло в начале шестого вечера 30 марта на улице Ополченской на остановке «Старт». Происшествие попало на видео. Пострадавшая девушка в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Пешеход была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в полиции.

На видео видно, как девушка вышла на пешеходный переход между остановившимися на остановке автобусом и маршруткой. Ей горит зеленый. В это время по Второй продольной летит на красный сигнал светофора 42-летний водитель Nissan Almera. Он не сбавляет скорость и перед переходом, в итоге сбивает появившуюся перед капотом юную волгоградку. Девушка получила серьезные травмы.