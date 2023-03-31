Прибыли 146 пассажиров: начали летать самолеты Волгоград - Екатеринбург

Возобновились рейсы между Волгоградом и Екатеринбургом Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Возобновилось прямое авиасообщение между Волгоградом и Екатеринбургом. Первые рейсы состоялись 30 марта. Из аэропорта «Кольцово» накануне прибыл самолет, который доставил в город-герой 146 пассажиров. Из «Гумрака» на Урал отправились 103 человека. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

Рейсы выполняет по четвергам авиакомпания NordStar. Из Екатеринбурга в Волгоград и обратно летают лайнеры Boeing 737-800. Из «Кольцово» самолеты улетают в 16.30 по местному времени (+2 часа к волгоградскому), в Волгоград они прибывают в 17.00. Отправление из «Гумрака» в 18.30, приземление в Екатеринбурге в 22.50 по местному времени. Время полета составляет примерно 2,5 часа. Билеты стоят от 3 145 рублей.

Из Екатеринбурга самолеты будут отправляться в Норильск, пересадка составит 2 часа 50 минут. Можно путешествовать и в обратном направлении: Норильск – Екатеринбург – Волгоград.

- На данный момент полетная программа авиаперевозчика сформирована до конца осенне-зимнего периода – до 26 октября 2023 года, - отметили в волгоградском аэропорту.