В Волгограде магнитные бури ожидаются в течение нескольких дней

Волгоградцев в течение нескольких дней ожидают новые магнитные бури Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Только на днях жители Волгограда ощутили на себе последствия сильнейшей магнитной бури, и теперь горожан ждут новые испытания. Все из-за огромного пятна на Солнце, многократно превышающего размеры Земли. В течение ближайших дней возмущение геомагнитного поля будет усилено. С утра 31 марта магнитосфера возбуждена. Прямо сейчас магнитная буря в Волгограде оценивается в 4 балла, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Ожидается, что к полудню 31 марта уровень магнитной бури упадет до трех баллов. На таком уровне она будет 1 и утром 2 апреля. В воскресенье после 12.00 геомагнитное поле перестанет будоражиться.

Стоит отметить, во время магнитной бури волгоградцы могут испытывать проблемы со здоровьем. Возможны головные боли, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница.