В Волгограде 31 марта электричество отключат в двух районах

В Волгограде в пятницу обесточат Военный городок и поселок Ангарский Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде отключения электричества в пятницу не будут масштабными. Они частично затронут два района областного центра. Без света волгоградцы останутся на 8-9 часов из-за плановых ремонтных работ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 31 марта временно не будет в Дзержинском и Кировском районе.

В Дзержинском районе свет отрубят с 8.00 до 17.00 на Ангарском на ул. Кобринской, 1-17, 2-12, 18, ул. Куринской, 2, 9, ул. Полоцкой, 3, 4, 9, 10, 11, 12, ул. Миусской, 2, ул. Продольной, 109-115, ул. Раздольной, 17-25, ул. Сульской, 1, 9, 15. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в поселке Военный городок.