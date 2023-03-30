В Волгоградской области с 1 апреля начнут работать дачные маршруты

Наконец теперь можно будет открывать дачный сезон Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгоградской области уже сейчас могут постепенно собирать садовый инвентарь и проросшую рассаду, ведь уже в эти выходные по Волгограду и Волжскому начнут курсировать первые дачные автобусы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на областной комитет транспорта и дорожного хозяйства.

- С 1 апреля в регионе возобновят работу пригородные маршруты с начальными и конечными пунктами в Волгограде и Волжском, а с 15 апреля откроются дачные пригородные автобусные маршруты в Камышине и Урюпинске, - объяснили в облкомдортрансе.

В комитете также напомнили, что в период активного дачного периода, который обычно длится с 1 мая по 31 октября, более 700 тысяч жителей региона могут прибрести проездные. Цена подобного проездного на пригородных автобусах составит 300 рублей, а на городских – 200 рублей.