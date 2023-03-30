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НовостиЗдоровье30 марта 2023 14:14

В Волгограде завершили модернизацию поликлиники №3

В медучреждении провели ремонт и обновили оборудование
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

В Центральном районе Волгограда завершили модернизацию поликлиники №3. Капитальный ремонт провели в двух зданиях – на улице Советской и Новороссийской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного комитета здравоохранения, тысячи жителей будут получать необходимую помощь в более комфортных условиях.

Капремонт затронул около 2 тысяч квадратных метров – обновили входные группы, окна, двери, лестницы, кабинеты, регистратуру. Заменили старые флюорографы и рентгены на новые.

Отметим, что модернизация медучреждений реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В 2023 году в разных районах региона отремонтируют более 50 детских и взрослых поликлиник.