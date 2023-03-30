В Волгограде подешевели помидоры и картофель, подорожали огурцы и бананы

В Волгограде выросли цены на бананы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде ряд продуктов выросли в цене. За неделю с 21 по 27 марта сразу на 7,3% или на 7 рублей подорожали бананы. Их средняя цена в областном центре составляет 97,36 рубля. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Волгоградстата. На 1,55% за неделю подорожали огурцы, на 1,86% - морковь, на 1,22% - мороженая рыба. Увеличились цены на масло: на сливочное на 1,14%, на подсолнечное на 1,07. Молочные смеси для детей стали дороже на 1,01%, яйца – на 2,87%, поваренная соль – на 1,46%.

Есть и те продукты, которые за 7 дней стали выгоднее в Волгограде. Среди овощей снизились цены на картофель на 4,2%, на капусту на 1,14%, на свеклу на 1,68%, на помидоры на 2,54%. Яблоки подешевели на 1,35%, охлажденные куры - на 1,34%, колбаса – на 1,81%, маргарин – на 1,59%, пастеризованное молоко – на 2,72%, сыр – на 1,23%, чай – на 1,95%, мука – на 1,22%, гречка – на 3,12%.