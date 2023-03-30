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НовостиОбщество30 марта 2023 12:38

Последний день марта в Волгоградской области будет дождливым

В регионе ожидается до +10 градусов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Последний день марта в Волгоградской области будет дождливым

Последний день марта в Волгоградской области будет дождливым

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Середина марта порадовала жителей Волгоградской области теплыми деньками, а вот конец месяца выдался прохладным. И завтра, 31 марта, синоптики обещают дожди в разных частях региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Гидрометцентра, в пятницу будут небольшие и умеренные осадки. Лучше захватить с собой зонты.

Да и утеплиться, ведь в регионе заметно похолодало. Завтра обещают довольно низкие температуры ночью - 0...+5 градусов, днем потеплеет до+5...+10 градусов. В Волгограде в последний день рабочей недели будет в +6...+8 градусов.

Стоит учесть, что будет сильный юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. лучше не парковать машины у старых деревьев и обходить стороной шаткие конструкции.