Главу партии «Яблоко» в Волжском оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии

ФОТО: сайт партии "Яблоко"

Руководитель отделения партии «Яблоко» в городе Волжском Волгоградской области признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России. За свой пост в социальной сети ему предстоит выплатить штраф. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба Волжского городского суда.

- 16 января 2023 года обвиняемый разместил на свой личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с картинками. На них были изображены могильные рвы с крестами, под которыми была надпись. Помимо этого, пользователь переслал себе на страницу изображение с дискредитирующей ВС РФ надписью, - пояснили в органах.

Такие публикации суд Волжского счел дискредитирующими действия российской армии. Депутату назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, однако на суд Ефимов так и не явился, его интересы защищал адвокат.