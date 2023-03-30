В Волгограде судят директора нефтезавода, где при взрыве погиб рабочий

СК завершил расследование уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора нефтезавода в Тракторозаводском районе, где в марте 2022 года при взрыве погиб рабочий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Напомним, ЧП произошло в промзоне на улице Шкирятова.

- Аппаратчик обнаружил истекание жидкости из помещения вакуумного насоса по опорной поверхности примыкающей площадки. Он открыл металлические ворота помещения вакуумного насоса, зашел внутрь помещения, после чего произошел хлопок паров горючей жидкости с последующим воспламенением, - уточнили в ведомстве.

46-летний рабочий погиб на месте. Причиной трагедии стали многочисленные нарушения. Директора коммерческой фирмы ждет тюрьма.