Волгоград вошел в топ-10 популярных туристических маршрутов с детьми в апреле

Волгоград стал популярен не только в период майских праздников Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоград попал в десятку популярных туристических направлений весной. В 2023 году туристы предпочитают приезжать в город-герой не только на майские праздники, но и в апреле. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные аналитического сервиса Tvil.ru.

Город-герой занял почетную 7 строчку рейтинга направлений путешествий с детьми в апреле. Средняя стоимость двух ночей в Волгограде обойдется в 3407 рублей. Также среди популярных городов для поездок семей с детьми оказались Сочи, Санкт-Петербург и Москва, Казань, Кисловодск и Калининград, Пятигорск, Красная Поляна и Анапа.

Также город-герой попал в ТОП-10 в популярных направлений на майские праздники. Вместе с Волгоградом в рейтинге оказались такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Пятигорск, Сочи и Ялта. Как правило, россияне предпочитают бронировать жилье на 2-8 ночей. На само проживание путешественники отдают от 2 до 5 тысяч рублей в сутки.