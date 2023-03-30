В Волжском началось строительство завода нержавеющего проката

Фото: администрация Волгоградской области

В городе Волжский Волгоградской области стартовало строительство комплекса по производству плоского нержавеющего проката. 30 марта была установлена первая колонна основания будущего завода. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и генеральный директор «Русской нержавеющей компании» (РНК) Вячеслав Попков. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

- В ближайшие 5 лет будет построен и поэтапно введён в эксплуатацию промышленно-производственный комплекс по выпуску нержавеющих сталей. В полном объёме будут обеспечены наши промышленные предприятия и предприятия наших партнёров за рубежом, - отметил губернатор Волгоградской области.

Возведение завода позволит создать индустриальный парк. Предприятие будет располагаться на площади около 60 га. В год оно будет выпускать до 500 тысяч тонн плоского нержавеющего проката. По планам с 2023 по 2025 год будет построен цех холодной прокатки, с 2024 по 2026 возведут цех горячей прокатки и электросталеплавильный цех.

- На предприятии будет создано до двух тысяч рабочих мест. Комплекс будет располагать передовым оборудованием и отвечать самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды, в проекте заложены самые эффективные технологии, - подчеркнул Вячеслав Попков.

На заводе будут работать современные системы пылеулавливания и очистки воздуха, а также замкнутый цикл водоснабжения с многоступенчатой системой водоочистки.