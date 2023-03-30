В Волгограде передали ордена Мужества семьям троих погибших в СВО героев

Траурная церемония прошла 30 марта. Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

Ордена Мужества вдовам и матерям еще троих погибших в специальной операции на Украине героев из Волгоградской области передали сегодня в Волгограде. Траурная церемония прошла 30 марта 2023 года в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Высокие госнаграды семьям награжденных посмертно бойцов вручали военком региона полковник Андрей Летунов и врио замгубернатора Михаил Битюцкий, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Согласно указу президента орденами Мужества посмертно награждены трое погибших в ходе СВО бойцов - сержант Андрей Чашкин и рядовые Александр Тевянов и Александр Томарев. Торжественная церемония прошла в присутствии ветеранов и священника.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в ходе спецоперации на Донбассе.