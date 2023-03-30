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НовостиПроисшествия30 марта 2023 10:13

В Волгограде у многоэтажки нашли тело 13-летней школьницы

Трагедия произошла в Дзержинском районе
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Школьницы умерла до приезда скорой.

Школьницы умерла до приезда скорой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дзержинском районе Волгограда у многоэтажного дома обнаружено тело 13-летней школьницы. Трагедия произошла на улице Расула Гамзатова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru очевидцы происшествия, ранним утром 30 марта на место прибыли сотрудники экстренных служб. К моменту приезда скорой девочка скончалась.

По предварительной информации, несовершеннолетняя упала с высоты. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины случившейся трагедии.