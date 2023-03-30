В Волгограде продавщице грозит срок за спаивание школьников Фото: Александр ПАНОВ

В отношении 51-летней жительницы Волгограда возбуждено уголовное за продажу несовершеннолетним алкоголя. Женщина работала продавщицей в магазине и попалась на том, что реализовала спиртное детям. Это произошло 29 марта в одном из павильонов в Советском районе, где полицейские проводили рейд. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее продавщицу уже штрафовали на 15 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

- Однако накануне женщина вновь осуществила продажу пива 16-летнему подростку. На выходе из магазина юношу с алкоголем в руках заметили полицейские, - уточнили в ведомстве.

По статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно» женщине грозит до 80 тысяч рублей или тюрьма сроком на 1 год.