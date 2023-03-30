В Волгограде потратят 36 млн рублей на развитие транспортных интеллектуальных систем

Для защиты светофоров власти готовы выделить даже бюджетные деньги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградской области готовы раскошелиться во имя защиты интеллектуальной транспортной системы от незаконных вмешательств хакеров. На эти цели ГКУ «Безопасный регион» потратит 36 миллионов 117 тысяч рублей из областного бюджета. Такие данные volgograd.kp.ru публикует со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно закупке, аппаратные комплексы должны предотвращать нелегальный доступ к информации и передачу ее лицам, не имеющим доступа, а также обнаруживать и блокировать попытки хакерских атак. Если же все-таки взлом произошел, то необходимо восстановить поврежденную информацию.

Такими программно-аппаратными комплексами собираются оснастить центральный сегмент интеллектуальной транспортной схемы и 73 умных светофора, установленных в Волгограде и Волжском. Все работы по установке систем должны закончить до 1 октября.