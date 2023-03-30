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НовостиОбщество30 марта 2023 8:40

В Волгограде выбрали подрядчика для благоустройства участка Горсада

Этим займется ООО «Альянсстройком»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: мэрия.

Фото: мэрия.

Власти Волгограда выбрали подрядчика для благоустройства участка Горсада между улицей Глубокоовражной, центральной аллеей и улице Коммунистической. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города-героя, этим займется ООО «Альянсстройком». Контракт будет заключен в ближайшее время.

- До конца года подрядчику предстоит обновить старое покрытие на площади порядка 4,5 тыс. кв. метров, смонтировать сети полива и двухуровневое уличное освещение, установить парковую мебель и спортплощадку, - уточнили в мэрии.

Помимо этого, приведут в порядок участки на Коммунистической и улицей Ленина. Отметим, что в центре Волгограда продолжается благоустройство Комсомольского сада, а также Сурского сквера.