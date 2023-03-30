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НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:15

В Волгограде четырехлетнего мальчика покусала соседская собака

Ребенок находится в больнице
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ребенку назначен курс прививок от бешенства

Ребенку назначен курс прививок от бешенства

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировском районе Волгограда произошел несчастный случай – на четырехлетнего мальчика накинулась соседская собака. Она вцепилась ребенку в лицо, но животное удалось оттащить. На место происшествия приехала служба скорой помощи и госпитализировала мальчика, это подтвердили volgograd.kp.ru в пресс-службе облздраве.

- Ребенок госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы № 1, - заверили в ведомстве.

На данный момент состояние пострадавшего мальчика оценивается как относительно удовлетворительное. Ему сделали ряд прививок для профилактики бешенства.