В Волгограде фирма-фантом реализовала 400 тонн опасного сливочного масла Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россельхознадзор обнаружил в Волгограде фирму-фантом, поставившую на предприятия страны 400 тонн опасного сливочного масла. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, регистрацию ИП Веселова в системе «Меркурий» в настоящий момент аннулировали.

В ходе мониторинга системы выяснилось, что производитель выработал из 75 тонн сырья 400 тонн продукции, которую впоследствии реализовал в разные регионы. Из чего изготовлено сливочное масло – неизвестно, оно может представлять опасность для здоровья. А в ходе проверки выяснилось, что по указанному адресу такого ИП нет и никогда не было. Организации присвоили статус «Фантомная площадка».

- В адрес министерства внутренних дел, налоговой государственной ветеринарной службы региона и территориальные Управления Россельхознадзора, в зоне ответственности которых находятся получатели продукции, направлена информация для принятия оперативных мер в рамках компетенции, - уточнили в ведомстве.