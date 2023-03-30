На юге Волгограда в столкновении ВАЗа и КамАЗа пострадала женщина Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

59-летняя пассажирка получила травмы в результате ДТП в Советском районе Волгограда. Авария произошла 29 марта около семи часов вечера на улице Портовой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 61-летний водитель ВАЗ-2104 ехал со стороны Казахской в направлении Вокзальной. У дома №16«Б»/1 он столкнулся с грузовиком.

- Водитель н выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной КаМАЗ. В результате ДТП 59-летняя пассажирка автомашины ВАЗ доставлена в медицинское учреждение, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что за минувшие сутки на дорогах области произошло три ДТП с пострадавшим. Водителей призывают соблюдать ПДД.