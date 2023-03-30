Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость30 марта 2023 6:29

Жителям Волгограда рассказали, кому придется платить за отопление в апреле

Все зависит от наличия общедомового прибора учета
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцам рассказали про оплату за отопление в апреле

Волгоградцам рассказали про оплату за отопление в апреле

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде после теплых дней пришла прохладная и дождливая погода, и в квартирах уже не такая жара. Батареи отключать уже не хочется. Тем временем, сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессиях теплоснабжения», если бы отопительный сезон завершился в марте, в апреле некоторые горожане все равно бы платили за отопление в апреле.

Все дело в общедомовом приборе учета. Его наличие в доме нужно спросить у управляющей компании. Если он есть, то заплатить придется столько, сколько тепла поступило в дом. После окончания отопительного сезона счетчик перестал крутиться, значит платить больше ничего не нужно. Если общедомового прибора учета нет, то оплата проводится в течение семи месяцев – с октября по апрель.

- Чтобы все было честно, для каждого дома без счетчика норматив рассчитывается отдельно, в зависимости от этажности, количества и метража квартир и многих других параметров, - отметили в ресурсоснабжающей компании.