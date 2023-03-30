Жителям Волгограда рассказали, кому придется платить за отопление в апреле

Волгоградцам рассказали про оплату за отопление в апреле Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде после теплых дней пришла прохладная и дождливая погода, и в квартирах уже не такая жара. Батареи отключать уже не хочется. Тем временем, сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессиях теплоснабжения», если бы отопительный сезон завершился в марте, в апреле некоторые горожане все равно бы платили за отопление в апреле.

Все дело в общедомовом приборе учета. Его наличие в доме нужно спросить у управляющей компании. Если он есть, то заплатить придется столько, сколько тепла поступило в дом. После окончания отопительного сезона счетчик перестал крутиться, значит платить больше ничего не нужно. Если общедомового прибора учета нет, то оплата проводится в течение семи месяцев – с октября по апрель.

- Чтобы все было честно, для каждого дома без счетчика норматив рассчитывается отдельно, в зависимости от этажности, количества и метража квартир и многих других параметров, - отметили в ресурсоснабжающей компании.