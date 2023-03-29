В Волгограде в пяти районах отключат электричество 30 марта

Электричество в четверг отключат в пяти районах Волгограда Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 30 марта очередные адреса окажутся в списке отключений электричества. Из-за плановых ремонтных работ свет частично отрубят в пяти районах города. В течение четырех-восьми часов коммунальные неудобства возникнут у жителей домов на 20 улицах. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», в четверг временно электроснабжения не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 в домах на улицах Лазурной, Летней, Кольцевой, Большой Кольцевой, Малой Кольцевой, Нежной, Центральной Аллее, Листопадной, Радиальной, Пржевальского, Сержанта Воронова, Щорса. В Дзержинском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 16.00 на ул. Маршала Рыбалко, 12а. В Центральном районе с 9.00 до 17.00 не будут работать электроприборы на пр. Ленина, 72а, 72б.

В Кировском районе обесточат с 9.00 до 17.00 дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в поселке Военный городок. В Красноармейском районе с 13.00 до 17.00 свет отрубят на ул. Минской, 211-249, 234-240, ул. Марата, 2-20, ул. Лесобазовской, 1-27, ул. Шота Руставели, 1-23, 2-24, ул. Симферопольской, 230-236, 251-255.