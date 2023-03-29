Три больницы Волгограда и Волжского получили статус доброжелательных к ребенку

Медучреждения получили особый статус. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Три медучреждения Волгоградской области получили статус «Больница, доброжелательная к ребенку». Сертификаты вручили главврачам больницы №5 и стоматологии №8 в Волгограде и перинатального центра в Волжском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

Особый статус больницы получают, подтвердив соответствие рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ по созданию условий для грудного вскармливания. Плюс к этому городскую детскую больницу в Волжском отметили за работу с детьми и их родителями, вручив ей кубок «Флагман профилактики».