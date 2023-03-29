В Волгограде судья отказался идти в отставку после смертельной аварии

Отказ судьи уходить в отставку будет рассмотрен 31 марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Судья Тракторозаводского районного суда Волгограда Денис Степанюк решил отозвать заявление о снятии с себя мантии. 31 марта состоится заседание квалификационной коллегии судей Волгоградской области. На нем рассмотрят отказ Дениса Степанюка уходить в отставку. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на повестку заседания квалификационной коллегии региона.

- Рассмотрение вопроса о прекращении производства по заявлению Степанюка Дениса Сергеевича об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», - отмечается в повестке заседания.

Напомним, Денис Степанюк, по некоторым данным, был за рулем иномарки Hyundai Elantra, которая попала в ДТП в Камышинском районе 27 февраля. Машина вылетела с дороги и перевернулась. Погибла 7-летняя девочка, госпитализировали 5-летнего мальчика. Самому водителю госпитализация не потребовалась.

После аварии Денис Степанюк решил сложить с себя полномочия судьи. Он подал заявление в квалификационную коллегию судей Волгоградской области. 3 марта его обращение было рассмотрено на заседании. Однако в отставку судья Тракторозаводского суда в итоге решил не уходить.