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НовостиПроисшествия29 марта 2023 14:18

Под Волгоградом поймали повредившего надгробия вандала

МВД возбудило уголовное дело по статье 244 УК РФ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция задержала мужчину.

Полиция задержала мужчину.

Фото: Александр ПАНОВ

29 марта полицейские Волгоградской области задержали 41-летнего мужчину, повредившего надгробия в поселке Карповка Городищенского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 26 числа он гулял в районе кладбища и не имея какой-либо мотивации совершил преступление.

- Подозреваемый беспричинно повредил два надгробия на могилах умерших. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», -уточнили в полиции.

Добавим, что ранее мужчина был судим. С него взяли подписку о невыезде. Проводится расследование, подозреваемому грозит срок.