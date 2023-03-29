В Волжском пропал 67-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

Фото: Лиза Алерт.

С 26 марта в городе Волжском Волгоградской области идут поиски 67-летнего Юрия Петращука. Мужчина ушел из дома несколько дней назад и не вернулся. Родные обратились в правоохранительные органы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», волжанин нуждается в медицинской помощи.

Добровольцы очень просят неравнодушных жителей города-спутника помочь в поиске пропавшего. Рост мужчины 165 сантиметров, он худой, с черными волосами с проседью, глаза карие. Юрий был одет в пиджак и свитер темного цвета, спортивные штаны и черные калоши.

Информацию необходимо сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (экстренные службы).