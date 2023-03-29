В Волгоградской области создадут Единый центр помощи участников СВО в 2023 году

Участникам СВО и их семьям окажут всестороннюю помощь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба и региональной призывной комиссии поставил задачи по поддержке участников специальной военной операции и их членов семей. Коснулось это и темы открытия Единого центра помощи участникам СВО. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации области.

- Поддержка военнослужащих и добровольцев, которые выполняют задания специальной военной операции, а также членов их семей является нашей общей очень важной государственной задачей, как для органов власти, так и для общества в целом, — отметил в своем выступлении глава региона.

На сегодняшний момент в Волгоградской области существует около 30 мер поддержки разных направлений, в силу вступает дополнительный пакет мер, принятый после встреч с родными и близкими бойцов.

Также в Волгоградской области также готовится к открытию Единый региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей. Он будет регулировать вопросы меры социальной поддержки, консультирования, сопровождения при назначении и оказании всего комплекса социальных услуг и общей координации этой работы.