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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:33

Под Волгоградом уроженца Азербайджана осудили за изнасилование школьницы

Мужчине дали 14 лет колонии строгого режима
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчине дали 14 лет колонии строгого режима

Мужчине дали 14 лет колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Палласовский районный суд вынес приговору уроженцу Азербайджана за изнасилование школьницы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе судов Волгоградской области, 22 марта служитель Фемиды отправил педофила на 14 лет в колонию строгого режима.

Следователи установили, что мужчина применил физическое и сексуальное насилие в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. При этом он использовал беспомощное состояние ребенка. Также ему запрещено работать с детьми сроком на три года.

- Кроме того с него взыскана в пользу потерпевшей компенсация морального вреда в размере 100000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, - уточнили в суде.