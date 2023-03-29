Под Волгоградом уроженца Азербайджана осудили за изнасилование школьницы

Мужчине дали 14 лет колонии строгого режима
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Палласовский районный суд вынес приговору уроженцу Азербайджана за изнасилование школьницы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе судов Волгоградской области, 22 марта служитель Фемиды отправил педофила на 14 лет в колонию строгого режима.
Следователи установили, что мужчина применил физическое и сексуальное насилие в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. При этом он использовал беспомощное состояние ребенка. Также ему запрещено работать с детьми сроком на три года.
- Кроме того с него взыскана в пользу потерпевшей компенсация морального вреда в размере 100000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, - уточнили в суде.