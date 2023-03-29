В Волгограде чиновники потратят 3 млн рублей на книги про Сталинградскую битву

Чиновники закупят 1000 книг о Сталинградской битве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде объявили аукцион на приобретение книг про Сталинградскую битву. Чиновники планируют закупить 1000 справочников и архивных сборников в качестве сувениров. Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Центр информационного и материально-технического обеспечения». На книги из регионального бюджета готовы потратить почти 3 миллиона рублей, начальная цена торгов - 2 999 999 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

В закупочной документации указаны книги, которые необходимо закупить в качестве сувениров. Победитель аукциона должен предоставить 300 «Энциклопедических справочников: Волжско-Каспийский бассейн в 1942-1943г.: обеспечение коренного перелома в войне», 300 «Сборников архивных материалов: Потребительская и промысловая кооперация Сталинградской области (1942-1942)», 400 «Статистических справочников: Сталинградская область в годы войны, цифры, факты». Также чиновникам нужна 1000 энциклопедий «Сталинградская битва» 8-го издания. Кроме того, подрядчик должен предоставить 1000 пакетов с ручками.

Сроки поставки товаров – в течение 15 дней после заключения контракта. Книги и пакеты должны доставить по адресу улица Большая, 15.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 5 апреля.