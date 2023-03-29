В Волгограде завершается строительство 5,5 км водовода и канализации в Родниковой долине

Новый микрорайон вырастет еще больше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В развивающемся микрорайоне Волгограда «Родниковая долина-2» приступили к пуско-наладочным работам на новых инженерных сетях. В ближайшее время там запустят новый 600 мм водовод протяженностью 3,5 километра вдоль улиц Петровского, Джабаева и Курсекова и 1000 мм канализационный коллектор на 2 километра. Плюс к этому в Советском районе появится новая насосная станция с двумя резервуарами чистой воды по 1000 кубов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Все эти объекты возводятся в рамках регионального проекта «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», - пояснили в администрации города.

Завершить работы должны весной 2023 года, это позволит дать воду перспективной жилой застройке на улице Родниковой. Всего же в строящемся микрорайоне должны протянуть около 10 километров водопровода и 6,5 километра сетей канализации. После у городских властей появится техническая возможность провести воду и в отдаленные поселки Советского района, которые недавно вошли в состав областного центра.